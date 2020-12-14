В России изменились правила оформления больничных

14.12.2020 | 11:24

Россияне будут оформлять больничные листы по новым правилам. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу в понедельник, 14 декабря, он размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила вводятся для облегчения работы медицинских учреждений и упрощения процесса выдачи больничных в период пандемии коронавируса.

Теперь жители страны смогут оформлять электронный листок нетрудоспособности наряду с бумажным. Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного также потребуется СНИЛС. Кроме того, у россиян появилась возможность оформить электронный больничный лист при дистанционной консультации врача с помощью телемедицины.

Выдавать листки нетрудоспособности смогут все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры с функциями лечащего врача и зубные врачи, за исключением врачей скорой помощи.

С 1 января 2021 года в России начнет действовать закон об удаленной работе. Согласно этому закону, работающий дистанционно сотрудник в случае болезни сможет направить руководителю номер электронного листка нетрудоспособности. Получить электронный больничный можно будет в том случае, если работодатель и выдавшее документ медучреждение участвуют в системе информационного взаимодействия по обмену сведениями.

Изменения затронули и правила оформления больничных листов по уходу за больным ребенком. Теперь они не ограничены по срокам, однако оплачиваться будут только 15 дней. Если один родитель находится в декретном отпуске, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.

При болезни нескольких детей в семье можно оформить всего один электронный больничный по уходу за ребенком. В случае с бумажным документом будет открыто два листа.

Больничные также предусмотрены на случай многоплодной беременности, при рождении мертвого ребенка или живого, но умершего в течение 168 часов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что через два года в России поменяется порядок выплат больничных и пособий матерям. Деньги начнут поступать не от работодателя, а из Фонда социального страхования. Также он указал, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам начнут оформлять автоматически, только на основании электронного листка нетрудоспособности, заявлений больше не потребуется. Такой механизм уже действует в некоторых регионах в экспериментальном режиме.