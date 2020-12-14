Россия продлила запрет на ввоз еды

14.12.2020 | 16:12

Правительство России продлило срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Запрет распространили отдельно на Великобританию, в связи с выходом последней из Евросоюза. На это же время продлено решение уничтожать ввозимую санкционную еду. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые эмбарго на ряд продовольственных товаров из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады было введено 6 августа 2014 года в ответ на санкции против России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Позднее в список стран вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и, в 2016 году, Украина.

Летом 2015-го его распространили на следующий год, а летом 2016-го - на полтора года. С тех пор продление стало ежегодным. Властями оно подается в качестве ответа на продление антироссийских санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины.

Перечень продуктов время от времени пересматривается и расширяется. С 2015 года принято решение уничтожать санкционную продукцию, незаконно ввезенную на территорию России.

Указ об очередном продлении эмбарго против стран, которые ввели ограничительные меры против России, Путин подписал 21 ноября 2020 года.

Ранее торгово-промышленная палата Дюссельдорфа подсчитала, что санкции против России обходятся Европе в 21 миллиард евро ежегодно. Отдельно для Германии потери составляют 5,45 миллиарда евро ежегодно.