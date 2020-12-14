Иммунолог объяснил данные о смертности от коронавируса в России

14.12.2020 | 15:34

Высокие показатели умерших от коронавируса в России вызваны нежеланием жителей идти в больницу на первом этапе заболевания. Так данные объяснил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

По словам специалиста, россияне обращаются к врачам, когда им становится совсем плохо. «На первом этапе есть такая парадигма, что лечить до температуры 38 не надо», - объяснил Жемчугов.

Специалист добавил, что если человек не начинает лечение с первого дня, он отдает победу вирусу.

Ранее Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако распространение инфекции прекратится после того, как около 70 процентов населения совершат контакт с вирусом переболев или сделав вакцину. Чтобы удержаться на плато, россиянам надо ответственно подходить к мерам профилактики, добавил терапевт Андрей Кондрахин. Стабилизации может способствовать начавшаяся вакцинация, считает он.

За последние сутки в России выявили 450 смертей пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 47 391. Всего в стране зарегистрировано 2 681 256 заражений в 85 регионах.