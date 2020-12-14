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В стране и мире

Число чиновников российского ведомства захотели увеличить в 21 раз

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Число чиновников Росприроднадзора захотели увеличить на 80 тысяч. Об этом говорится в письме президента ассоциации «Деловая Россия» Павла Титова, которое он направил премьеру Михаилу Мишустину, передает РБК.

По словам Титова, штат ведомства необходимо будет увеличить в 21 раз - с 4 тысяч до почти 85 тысяч человек для ежегодной проверки 12 миллионов отчетов от производителей товаров, обязанных платить экосбор в рамках закона о расширенной ответственности производителя (РОП).

В письме приводятся данные о том, что в стране четыре миллиона производителей товаров, использующих упаковку. Ежегодно компаниям придется подавать три отчета, в течение года в органы ведомства поступит 12 миллионов отчетов.

Титов отметил, что ежедневно сотрудникам нужно будет проверять «порядка 48 583 документов». Учитывая, что каждый работник может проверять по два отчета в день, только на администрирование РОП потребуется более 24 тысяч работников.

По закону, производители должны обеспечивать и утилизацию своей продукции и упаковки, отчетность компании должны предоставлять в Росприроднадзор. За неисполнение требований предусмотрены штрафы. Например, за неверные данные штраф может достигать 250 тысяч рублей, а за уклонение от обязательств - до полумиллиона.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все что угодно сделают за чужие деньги.

Гость||

Мало на шеях глупомордых дармоедов сидят. Вы бы еще разок проголосовали.

Гость||

Содержание такой армады чиновников будет дороже чем этот экосбор!Это ведь не только чиновники ,но и инфраструктура,транспорт,льготы.)))Вот такое снижение численности на 10 % чиновников ,после каждого такого сокращения их становиться в разы больше.Чиновники ни чего не производят ,это лишняя нагрузка на страну,её бюджет,и такое увеличение приведёт к ещё большем потрясениям в экономике.

Гость||

Куды ж вас столько касатиков, чаи гонять, кофеями баловаться в кабинетах. Тута на пенсии не хватает , не нать нам вас, спрвляться должны малыми силами, на дом работу брать..

Гость||

А когда планируется введение РОГ (расширенной ответственности граждан) с соответствующим штатом проверяющих чиновников? А то ведь каждый и гадит каждый день и выдыхает чер-те знает что, потребляя при этом принадлежащие государству природные ресурсы. Пока выдыхать и опорожняться можно бесплатно, но достоверную отчетность каждый уже должен быть готов предоставить, с соответствующими штрафами за нарушение в ней.

Гость||

Синьор Помидор успокойтесь, вас услышали, ждите расширение контор и офисов.

Имя: Гость
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