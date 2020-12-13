В России задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ

13.12.2020 | 08:19

В российском правительстве задумали рассмотреть возможность продления моратория на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенного в стране весной 2020-го на фоне распространения коронавируса и ухудшения материального положения граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, первые совещания по этому вопросу пройдут на следующей неделе. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы из-за просрочки платежей за услуги ЖКХ вплоть до весны 2021-го. Льготный режим, предусматривающий особый порядок оплаты коммунальных услуг, был запущен для населения и управляющих компаний в апреле 2020-го. Изначально предполагалось, что он завершится 1 января.

Не продлевать мораторий уже попросили энергетики, соответствующее обращение они направили в Минстрой и Минэнерго. Представители отрасли указали, что после введения льготного режима платежная дисциплина ухудшилась, резко выросла задолженность за электро- и теплоснабжение.

Эксперт из «ВТБ Капитала» Владимир Скляр заявил «Коммерсанту», что мораторий изначально выглядел спорным механизмом. По его мнению, продление программы вряд ли обеспечит существенную финансовую поддержку потребителям, но повысит риски финансовой устойчивости компаний - в первую очередь энергосбытовых и поставщиков тепла.

Ранее, в октябре, были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссия меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.