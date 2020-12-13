Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 дек 2020|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса

Печать

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 28 080. Общее количество случаев заражения достигло 2 653 928, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 декабря.

Больше всего случаев - 6425 - зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3768 случаев) и Московская область (1444 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (4 и 5 соответственно) и в Еврейской автономной области (23 случая).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 488 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 46 941 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 118. Всего выздоровели 2 085 958 пациентов.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации. По его словам, привитый российской вакциной «Спутник V» человек может заболеть вирусом с вероятностью 4 процента. При этом ученый подчеркнул, что, если привитый все же заразится, заболевание будет протекать у него в гораздо более мягкой форме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте