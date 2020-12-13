В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса

13.12.2020 | 12:14

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 28 080. Общее количество случаев заражения достигло 2 653 928, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 декабря.

Больше всего случаев - 6425 - зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3768 случаев) и Московская область (1444 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (4 и 5 соответственно) и в Еврейской автономной области (23 случая).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 488 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 46 941 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 118. Всего выздоровели 2 085 958 пациентов.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации. По его словам, привитый российской вакциной «Спутник V» человек может заболеть вирусом с вероятностью 4 процента. При этом ученый подчеркнул, что, если привитый все же заразится, заболевание будет протекать у него в гораздо более мягкой форме.