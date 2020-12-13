В России объяснили рост цен на продукты

13.12.2020 | 08:15

Рост цен на продукты в России и в мире лишь косвенно связан с пандемией коронавируса - на ситуацию влияет комплекс факторов, объяснил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан. Его слова приводит ТАСС.

«Это следствие более сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок отдельных типов продуктов, макроэкономические причины. Это не значит, что пандемия никак не сказалась, но сложно отделить этот аспект от других аспектов», - сказал Аббассиан.

Кроме того, по его словам, на международном и локальном рынках складываются разные ситуации в зависимости от того, является страна импортером или экспортером. «Страны-экспортеры в целом преодолели трудности, а страны-импортеры столкнулись с другими проблемами, такими как экономический спад, негативный рост, снижение курса местной валюты, инфляция», - пояснил Аббассиан.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты в России. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в стране с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.