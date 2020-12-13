Путин дал правительству неделю на прекращение роста цен

13.12.2020 | 13:34

Президент России Владимир Путин дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой эфир программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в среду, 9 декабря.

Также в ходе совещания президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Он указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь», - прокомментировал Путин доклад Решетникова.