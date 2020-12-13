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В стране и мире

Путин дал правительству неделю на прекращение роста цен

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Президент России Владимир Путин дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой эфир программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в среду, 9 декабря.

Также в ходе совещания президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Он указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь», - прокомментировал Путин доклад Решетникова.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не роста цен они опасаются, а Хабаровск с Белорусью так и стоят перед глазами.

Гость||

Завтра Мишустин сделает всем производителям и торговым игрокам последнее китайское предупреждение, а там думайте ребята.

Гость||

Февраль 1917 маячит...

Гость||

Нефть подросла немного, поэтому не маячит. Там все выдохнули с облегчением, фу! ещё продержимся плюс осподин Мишустин цены обуздает, вобще будет всё о'кей .

Гость||

Цены на все продукты питания резко подскочили!Ещё цены ЖКХ зашкпливают!

Гость||

Гость писал(a):

Нефть подросла немного, поэтому не маячит
Экономика Бензоколонки давно не логична, так что ещё как маячит...

Гость||

Помним, помним… сервелат финский из под полы …сапоги югославские по записи на очередь… спасибо вова

Гость||

"В Германии четвертый раз за этот год зафиксирована отрицательная инфляция. В ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).В ФРГ не дефляция, а временное снижение НДС и дешевая энергия

В своем пресс-релизе оно напоминает об одной из главных причин того, что инфляция во второй половине 2020 года ушла в минус: на период с 1 июля по 31 декабря в Германии временно снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

Это - ключевая мера второго антикризисного пакета правительства ФРГ, призванного поддержать население и стимулировать потребительский спрос в условиях пандемии коронавируса и рецессии в экономике. Основную ставку НДС снизили с 19% до 16%, льготную - с 7% до 5%. В результате почти автоматически приблизительно в такой же пропорции уменьшились розничные цены на товары и услуги.Одна из причин отрицательной инфляции в ФРГ - удешевление автомобильного топлива.Другая причина отрицательной инфляции в Германии - существенное удешевление энергоносителей. Оно составило в среднем 7,7%, при этом горючее для автомобилей стоило в ноябре на 13,1% меньше, чем в ноябре 2019 года, а нефтепродукты для отопления зданий упали в цене на 35,1%.

Подешевели в Германии и различные потребительские товары длительного пользования. Destatis в качестве примера приводит телефоны (- 6,7%), бытовую электронику (- 4,5%), одежду и обувь (- 2,2%).

Против мирового тренда: растительное масло в ФРГ дешевеет

В то же время продукты питания в Германии подорожали за год в среднем на 1,4%. При этом мясо и мясная продукция выросли в цене на 3,9%, фрукты на 3,7%, овощи на 2,6%. Впрочем, некоторые пищевые товары и подешевели. В качестве примера Destatis приводит животные жиры и растительные масла. Они стоят сейчас в немецких магазинах на 3,8% меньше, чем год назад. "А у нас чиновники и депутаты вводят все новые и новые налоги и штрафы для народа.

Гость||

Гость писал(a):

Февраль 1917 маячит...
Не маячит!

В Мск люди живут нормально, а протест в регионах их не пугает.

Хабаровск и Белоруссия тому пример.

Да и на улицу выходить некому. Протест подавлен, народ запуган.

Сейчас комментарий-то нормальный стрёмно написать.

Гость||

В СССР почему был дефицит? Потому что цены были низкими. Сейчас такой ошибки не сделают, выкачивают бабло из народа по полной; жкж, проезд, налоги, цены...

Гость||

Революции начинаются из-за какого-нибудь СБОЯ. В феврале 1917, революция началась из-за сбоя в поставках хлеба в столицу. ПРОСТО БУЛОЧКИ НЕ ПРИВЕЗЛИ ВОВРЕМЯ. Конечно, возмущение назревало постепенно, оно копилось, копилось - и накопилось как раз к моменту СБОЯ. К этому моменту, вся ОППОЗИЦИЯ, сидела по тюрьмам и пряталась по заграницам. Власть считала, что ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ. А тут, на тебе - СБОЙ случился и весь контроль - псу под хвост...

Гость||

Вихри враждебныя веют над нами...

Гость||

Доведут народ до революции...

Гость||

Гость писал(a):

Помним, помним… сервелат финский из под полы …сапоги югославские по записи на очередь
где вы все жили? ничего подобного и близко не было. колбасы стали брать с запасом - в связи с наличием в каждой семье холодильника. хватало не всем, но это - к энтроповским вопрос (как Райкин настоящий говорил - "пусть не хватает - а то туваровед, завсклад - неуважаемые люди. а это не есть зер гут). сапоги - как и билеты в Большой театр - скупали барыги-спекулянты - что бы потом из-под полы всучить оголтелым модникам. да что там - сама машина времени не смогла бы у шурика сработать после ЧП, если бы не эти, трёхколоссочники-несуны-из-под-полы благодетели.

вся страна была в курсе - куда госгалера движется. но - властям это было на руку - со времён троцкиста хруща

Гость||

Гость писал(a):

Революции начинаются из-за какого-нибудь СБОЯ. В феврале 1917, революция началась из-за сбоя в поставках хлеба в столицу. ПРОСТО БУЛОЧКИ НЕ ПРИВЕЗЛИ ВОВРЕМЯ
нет уж. не от отказа есть пироженые-наполеоны случаются революции. а после падения на Мать Сыру Землю последней капли народного терпения. когда кому то - война. а кому то - мать родна. эта мАть всегда вскармливает 30сребрениковских тварческих, что проститутствуют по СВОИМ тарифам и расценкам перед нуВОРишами

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Имя: Гость
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