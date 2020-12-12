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В стране и мире

Житель Франции выиграл рекордные 200 миллионов евро в лотерею

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Житель Франции выиграл в лотерею 200 миллионов евро — рекордный выигрыш для страны и для всей истории существования игры в Европе, сообщается на сайте EuroMillions.

Предыдущий рекорд установил житель Великобритании в 2019 году — он выиграл около 190 миллионов евро. Самый большой выигрыш во Франции — 170 миллионов евро.

«Теперь, когда джекпот в 200 миллионов евро был выигран, (...) предел увеличился до 210 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Победитель лотереи подчеркнул, что теперь его жена взяла свои слова назад.

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Источник — lenta.ru
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