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В стране и мире

Врач перечислила самые вредные новогодние блюда

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Самые вредные из новогодних блюд — сложные салаты с большим количеством майонеза. Тот же традиционный оливье в «новогодних» количествах — очень тяжелый для организма. Об этом в беседе с RT рассказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Из составляющих новогодних блюд вреднее всего майонез, сыр и орехи, перечислила специалист. «Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле», — пояснила врач.

К новогоднему столу, по словам эксперта, полезнее подать легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. А мясо в духовке лучше подать на следующий день, 1 января. Чем легче будут закуску на новогоднем столе, тем легче для организма, подчеркнула Бережная и добавила, что переедание ни к чему хорошему не приводит.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова дала советы, как сэкономить на новогоднем столе. По ее словам, продукты с длительным сроком хранения лучше покупать заранее, в начале декабря, так как в канун праздников продавцы нередко завышают цены.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Если оливье запить водкой, отрицательный эффект нейтрализуется. Спирт растворяет жиры и они выводятся из без вреда здоровью

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