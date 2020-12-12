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В стране и мире

Умер Валентин Гафт

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Российский и советский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Театре имени Моссовета, Ленкоме, Московском драматическом театре и Театре сатиры. С 1969 года Гафт работал в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Соболезную.Талантливейший артист.

Гость||

Достоин уважения.Не лизал.

Гость||

Пусть земля ему пухом будет.

Имя: Гость
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