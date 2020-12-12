Сетевое издание|18+|Суббота|12 дек 2020|11:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за алкоголя и вакцины

Печать

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за запрета на употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса. Об этом он порассуждал в интервью радио Sputnik.

По его словам, в данном случае наложились друг на друга все животрепещущие темы: коронавирус и обсуждение полезных и отрицательных свойств алкоголя. «Эти темы настолько сознание граждан Российской Федерации разогрели, что их объединение в одном предложении мультиплицировало нездоровый интерес к этой теме. Это моя версия», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что рекомендация отказаться от спиртных напитков во время любой прививки существовала всегда, однако публично эта норма никогда не проговаривалась. Онищенко выразил удивление из-за того, что даже натуральная оспа, которая убивала миллионы людей, не вызывала такого интереса, как коронавирус. По мнению депутата, такое внимание приковано к пандемии «благодаря пагубным стараниям всех средств массовой информации».

Обсуждение влияние алкоголя на последствия вакцинации от коронавируса началось 8 декабря после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Позднее на эту тему высказались директор НИЦ имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург, врач и телеведущий Александр Мясников, биолог, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова и другие специалисты.

Первый российский препарат «Спутник V» был запущен в производство 15 августа. По словам президента Владимира Путина, в ближайшее время объемы производства вакцины достигнут 2 миллионов доз, благодаря чему можно будет начать вакцинацию населения. В Москве она стартовала 5 декабря, в регионах должна начаться до конца текущей недели. Первыми прививку получат в том числе медики и соцработники. 11 декабря вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в Москву и регионы России. Препарат появился в Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Потому, что этанол разрушает белковую оболочку коронавируса,а значит может разрушить и белковую оболочку вируса в вакцине ,значит все логично.Только алкоголь все равно яд для организма .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте