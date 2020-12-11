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В стране и мире

В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 28 585, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 597 711, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 11 декабря.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве - 7215. После столицы по росту суточной заболеваемости лидируют Санкт-Петербург (3779) и Московская область (1370). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (7) и в Еврейской автономной области (29).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране выявлено 613 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 45 893 пациентов с подтвержденным диагнозом.

За сутки из больниц выписался 26 171 человек, всего выздоровели 2 059 840 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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