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В стране и мире

В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа - якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС в пятницу, 11 декабря.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования», - предупредил Конашенков.

Он заявил, что российский препарат отличается высокой эффективностью, а вбросы против нее не сделают зарубежные аналоги лучше. Среди военнослужащих, по его словам, отказов от вакцинации нет, а до конца года прививку получат еще около 100 тысяч человек.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Оптимизацию и развал тоже из-за рубежа провели?

Гость||

И повышение пенсионного возраста, взносов на хапремонт, стоимости проезда в общественном транспорте...

Гость||

С Марса , они на Марсе живут ,а сюда на выборы и референдуму прилетают !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа
Лишь бы заразы какой не вкололи, человеческий фактор в Пензе стоит недорого.

Гость||

Это Навальный с американцами вредят! Они уже 20 лет мешают великому Путину возрождать Россию с колен.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.12.2020 11:55|

Оптимизацию и развал тоже из-за рубежа провели?

Гость|11.12.2020 11:59|

И повышение пенсионного возраста, взносов на хапремонт, стоимости проезда в общественном транспорте...

прямое вмешательство агентов пентагона и цру!

Имя: Гость
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