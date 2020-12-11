В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа

11.12.2020 | 11:45

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа - якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС в пятницу, 11 декабря.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования», - предупредил Конашенков.

Он заявил, что российский препарат отличается высокой эффективностью, а вбросы против нее не сделают зарубежные аналоги лучше. Среди военнослужащих, по его словам, отказов от вакцинации нет, а до конца года прививку получат еще около 100 тысяч человек.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.