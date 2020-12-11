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В стране и мире

Треть россиян назвали себя бедными

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Около одного процента россиян называют себя богатыми, 64 процента считают, что они люди со средним достатком, а треть (33 процента) относят себя к бедным. Такие данные содержатся в опросе Фонда общественного мнения (ФОМ).

Россияне полагают, что они стали жить бедно в основном из-за низких зарплат (восемь процентов), роста цен и выхода не пенсию (по семь процентов). При этом 12 процентов респондентов отметили, что начали жить бедно более 10 лет назад. Около 20 процентов уверены, что через 3-5 лет их финансовая ситуация не изменится.

По мнению 52 процентов опрошенных ФОМ, человек может преодолеть бедность. Около 40 процентов россиян уверены, что у бедных нет возможности улучшить благосостояние.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. В марте Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. По его словам, уровень бедности в России за тот же срок упал более чем в два раза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

20 лет геополитик к этому шел))

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