Треть россиян назвали себя бедными

11.12.2020 | 13:46

Около одного процента россиян называют себя богатыми, 64 процента считают, что они люди со средним достатком, а треть (33 процента) относят себя к бедным. Такие данные содержатся в опросе Фонда общественного мнения (ФОМ).

Россияне полагают, что они стали жить бедно в основном из-за низких зарплат (восемь процентов), роста цен и выхода не пенсию (по семь процентов). При этом 12 процентов респондентов отметили, что начали жить бедно более 10 лет назад. Около 20 процентов уверены, что через 3-5 лет их финансовая ситуация не изменится.

По мнению 52 процентов опрошенных ФОМ, человек может преодолеть бедность. Около 40 процентов россиян уверены, что у бедных нет возможности улучшить благосостояние.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. В марте Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. По его словам, уровень бедности в России за тот же срок упал более чем в два раза.