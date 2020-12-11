Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|15:31
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В стране и мире

Российские новогодние салаты взлетели в цене

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Стоимость российских новогодних салатов - селедка под шубой и оливье - за год взлетела. Цена первого салата поднялась на 8 процентов, второго - на 7 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за ноябрь 2020 года.

Драйверами роста салата стали картофель и морковь, которые подорожали на 29 и 24 процента. Подорожали свекла (плюс 13 процентов), яйца и майонез (плюс 9 процентов каждый), репчатый лук (плюс 5 процентов) и селедка (плюс 2 процента). Огурцы и зеленый горошек, которые необходимы для приготовления оливье, за год подорожали на 8 процентов каждый. Стоимость вареной колбасы поднялась на 2 процента.

В ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза считают, что рост цен на овощи соответствует сезонному тренду. При этом данные Росстата свидетельствуют, что в тот же период 2019 года их стоимость снижалась. По мнению главы аналитического агентства Fruit news Ирины Козий, стоимость овощей и фруктов выросла из-за падения курса рубля, неблагоприятных погодных условий и сложностей с рабочей силой у производителей. «Стоимость овощей и фруктов будет расти, если не произойдет каких-то глобальных изменений с курсом нашей валюты», - сказала она.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» уже предупреждал о росте стоимости оливье. По его подсчетам, за год цена салата поднялась на 8,5 процента. Главными драйверами роста также стали картошка (плюс 25 процентов к цене прошлого года) и морковь (плюс 13 процентов). Среди наиболее подорожавших продуктов аналитики назвали майонез и яйца, которые прибавили 14 и 12 процентов соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на еду в стране. Главным образом он обратил внимание на увеличение стоимости сахара и подсолнечного масла, которые за год прибавили 72,7 и 25,9 процента. Он потребовал принять меры для сдерживания цен. Накануне правительство России принялось искусственно регулировать стоимость товаров и рекомендовало бизнесу придерживаться определенного уровня цен. Кроме того, власти вводят с 9 января ряд заградительных пошлин.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Рост цен на продукты питания в России: это ведь удар в спину Путину пидоносов и навальнистов….одних надо бомбить нашей вундервафлей, других на зону .

Гость||

может кто подскажет, где можно поменять георгиевские ленточки, на продуктовые карточки?

Гость||

Да где вы видели +25% на картошку,год назад была по 16 р,сейчас19р за кило,зато яйца подорожали на 3%,были яйца по 30-50 р,стали75-90

Гость||

Гость писал(a):

Да где вы видели +25% на картошку,год назад была по 16 р,сейчас19р за кило,зато яйца подорожали на 3%,были яйца по 30-50 р,стали75-90
участь журналистов выдавать фантазии за действительность !

Гость||

Гость писал(a):

может кто подскажет, где можно поменять георгиевские ленточки, на продуктовые карточки?
Узнай по телефону 56-01-94.

Гость||

Зачем рабам еда? У них рты тряпками, пардон, масками закрыты. Пищей духовной пусть питаются или.. Лапшой со своих ушей.

Имя: Гость
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