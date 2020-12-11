Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года

11.12.2020 | 11:49

За 10 месяцев 2020 года смертность в России на 9,7 процента превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, 78 247 человек с коронавирусом умерли за последние полгода - с апреля по октябрь. Основной причиной смерти у 37 566 пациентов стал COVID-19. «При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности», - сказала Голикова.

Власти ожидают роста смертности из-за коронавируса по итогам ноября и в декабре, отметила вице-премьер. Также в стране наблюдается тенденция роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 10 декабря в секретариате Голиковой сообщили, что вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. Также отмечалось, что в новогодние праздники вакцинация не должна приостанавливаться.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.