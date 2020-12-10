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В стране и мире

Врач назвал сроки восстановления после среднего и тяжелого COVID-19

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Сроки восстановления после коронавирусной инфекции, перенесенной в средней или тяжелой форме, составляют минимум два месяца, но может проходить и дольше. Об этом «Ленте.ру» рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

«Все индивидуально. Даже принимая во внимание степень поражения, сказать, сколько конкретно потребуется времени на восстановление, нельзя. Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих заболеваний, тем реабилитационные мероприятия будут дольше. Чем позже пациент обратился за медицинской помощью, тем более длительные будут мероприятия по реабилитации», - сказал специалист.

Он отметил, что реабилитация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме, должна проходить по определенным канонам. В частности, необходима кардио- и сосудистая реабилитация, но главное - реабилитация дыхательных путей, которая является наиболее важной.

«Поэтому восстановительные комплексы должны содержать в себе несколько составляющих. Во-первых, это гипербарическая оксигенация, то есть, насыщение тканей кислородом под повышенным давлением. Это наиболее эффективная методика. На втором месте по значимости, безусловно, стоит насыщение тканей кислородом посредством ингаляций, термоингаляций», - рассказал врач.

Еще одной неотъемлемой частью реабилитации является лечебная физкультура, с помощью которой после снятия воспаления восстанавливают жизненную емкость легких, отметил собеседник «Ленты.ру».

Также, по его словам, существуют массажные методики для улучшения дренажной функции легких, функции сердечно-сосудистой системы и лимфодренажные техники массажа. «Безусловно, все это должно быть комплексно, комплементарно и, самое главное, персонифицировано, то есть, подобрано непосредственно для пациента», - считает терапевт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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