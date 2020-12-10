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В стране и мире

Спрогнозирован рост тарифов на коммунальные услуги в 2021 году

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Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев спрогнозировал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, средний рост по России составит четыре процента. В то же время он отметил, что для каждого региона правительство утверждает свой порог суммарного повышения платы за ЖКУ, которые включают в себя отопление, газ, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора. При этом Королев подчеркнул, что в январе тарифы повышаться не будут, следующий рост платы предусмотрен только с 1 июля.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров рассказал о многомиллиардном долге, который россияне накопили за электроэнергию. В комитете отметили, что долг населения почти достиг 200 миллиардов рублей. Ситуация усугубилась в апреле 2020 года, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Закушались Вы там господа-товарищи!

Гость||

Хорошего настроения вам, глупомордые! Держитесь там! ))))

Гость||

Дядя врет. Все тарифы на ЖКХ будут снижены в 2 раза.Мы за это голосовали.

Гость||

Ну как, помогли вам ваши поправки? Хорошо стало?

Гость||

Кому вам, поправки разве наши?, сами знаете кого. Им они помогли , очень даже .

Гость||

Гость писал(a):

Кому вам, поправки разве наши?, сами знаете кого. Им они помогли , очень даже .
Да не обращайте внимание на прыщавого недоолигарха-троля. Он по веткам скачет и тявкает. До папкиного сынка не дотянул и сам ничего не может.

Гость||

Прогнозируют повышение доходов мафии ЖКХ. Все жду когда же этим гадам вообще перестанут платить. меняют 1 лампочку в подъезде, и моет подъезд тетя раз в неделю, собирают по тысяче на содержание воров и жулья.

Имя: Гость
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