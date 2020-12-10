Спрогнозирован рост тарифов на коммунальные услуги в 2021 году

10.12.2020 | 11:53

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев спрогнозировал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, средний рост по России составит четыре процента. В то же время он отметил, что для каждого региона правительство утверждает свой порог суммарного повышения платы за ЖКУ, которые включают в себя отопление, газ, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора. При этом Королев подчеркнул, что в январе тарифы повышаться не будут, следующий рост платы предусмотрен только с 1 июля.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров рассказал о многомиллиардном долге, который россияне накопили за электроэнергию. В комитете отметили, что долг населения почти достиг 200 миллиардов рублей. Ситуация усугубилась в апреле 2020 года, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно.