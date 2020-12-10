Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|13:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о мощном потеплении

Печать

В центре европейской части России с середины месяца начнется мощное потепление, воздух снова прогреется до нуля. Об этом россиян предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в разговоре с «Российской газетой».

По ее словам, в понедельник, 14 декабря, ожидается температура от 0 до минус 5 днем и от минус 3 до минус 8 ночью. Иногда будет идти снег, но сильных снегопадов не ожидается.

Такое резкое изменение погоды связано с разрушением устойчивого сибирского антициклона, пояснила Паршина. Теперь в центр европейской части страны начнет поступать атлантическое тепло. В воскресенье морозная ясная погода сменится пасмурной, небо затянется тучами.

Ранее о «супермощном» антициклоне на территории европейской части России рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сформировался в Сибири, а позже переместился на запад с помощью редкого атмосферного процесса. По словам Вильфанда, антициклон должен был стать причиной «однообразной» солнечной и морозной погоды в течение недели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте