Мишустин потребовал разобраться с ростом цен на продукты

10.12.2020 | 13:41

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен на продукты в стране. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, пишут «Известия».

Мишустин отметил, что министерства недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами. Правительство еще осенью обратило внимание на рост стоимости. Однако чиновники объясняли это сезонными факторами. Глава кабмина призвал разобраться в ситуации и проработать с крупными торговыми сетями эту проблему. Мишустин добавил, что дефицита продуктов в стране нет.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание.

В марте Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. В октябре президент заметил, что уровень бедности в России за тот же срок упал более чем в два раза.