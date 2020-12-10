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В стране и мире

Мишустин потребовал разобраться с ростом цен на продукты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен на продукты в стране. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, пишут «Известия».

Мишустин отметил, что министерства недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами. Правительство еще осенью обратило внимание на рост стоимости. Однако чиновники объясняли это сезонными факторами. Глава кабмина призвал разобраться в ситуации и проработать с крупными торговыми сетями эту проблему. Мишустин добавил, что дефицита продуктов в стране нет.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание.

В марте Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. В октябре президент заметил, что уровень бедности в России за тот же срок упал более чем в два раза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

боюсь из-за "полезных" санкций, наше поколение уже застанет жизнь в лыковых лаптях.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В марте Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов.
Путин считает среднем классом более 70% населения страны. То есть тех, чья зарплата «в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда» — или выше 17 тысяч рублей.

Можешь оплатить коммуналку, покататься с комфортом на автобусе, купить макарошки по акции?

Добро пожаловать в средний класс.

Гость||

Вот и конец приходит.

Гость||

Сейчас разберётся … готовимся к новому рывку или прорыву…

Гость||

Это как с бензином,скоро объявят что рост цен остановили только благодаря личному вмешательству Путина. Он опять всех переиграет.

Гость||

Надо же все прозрели, что в стране идет рост цен.

Гость||

«Проблемы бедности и ужасающего неравенства – одни из основных в России.

Основным фактором бедности и безграничного экономического неравенства является деформирование современных механизмов формирования и перераспределения доходов российских граждан, их регулирование в пользу состоятельных людей. Определяя размер доходов, которые получают богатые и бедные на 100 рублей прироста ВРП в расчете на душу населения, мы наблюдаем абсолютно удручающую картину. У бедных прирост происходит на 5, а у богатых - на 200 рублей, т.е. в 40 раз больше.

МРОТ значительно меньше, чем так называемый «минимальный потребительский бюджет на душу населения в месяц», который составляет около 36 тыс. руб. Именно эта сумма – 36 тыс. руб. в месяц на человека – должна стать минимальной базовой, что даст возможность человеку не просто выжить, а удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, обеспечит воспроизводство (восстановление) его рабочей силы, чтобы он мог полноценно трудиться, и исполнение семейных обязанностей».

(С.Борталечич, А.Лапин – ИПР РАН, «Проблемы рыночной экономики», №3, 2019)

Гость||

Еще бы разобрались с пензенской транспортной мафией ,у нее какой рост?

Да и налоговики и местные прокуроры что-то про терминалы безналичный оплаты в маршрутках и автобусах молчат...

Гость||

Потому как бороться с продовольственной инфляцией? А перестаньте бесконечно ослаблять рубль. За последние 6 лет девальвировали его уже в 2,5 раза. И индексируйте пособия, пенсии и зарплаты на величину инфляции для нижних 80% россиян, которая в 1,5-2 раза выше, чем средняя её величина. Т.е. на 6-8% минимум ежегодно.

Да, и занимайтесь технологиями в сельском хозяйстве, а не только распашкой земель. Производство витамином и семян – это технологии середины XX века, ничего сложного в создании отечественных разработок тут нет. Или просто пригласите немцев или французов, и они вам за 4-5 лет выстроят эти отрасли.

Гость||

Кроме очевидного роста цен, который есть в магазинах и на рынках, есть еще и скрытый.

Это ухудшение качества продуктов - неизвестно из чего сделанный хлеб, сыр, консервы и др. С каждым годом качество продуктов все ниже.

Также это и просрочка на акциях в Магните, и шоколадки, которые навязывают на кассе.

Производители добавляют все больше химии, владельцы супермаркетов все более изощренно обманывают покупателей - а в результате люди теряют все больше здоровья и денег.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Они и разобрались, товарищ Мишустин.. Точно как требовали. Намерены прививать продавцов и окончательно угробить торговлю.

Гость||

Озабоченность и сочувствие показали,ну и что теперь изменится?

Гость||

Лицо с фото явно недоедает,рост цен по нему сильно ударил.

Гость||

Гость писал(a):

Озабоченность и сочувствие показали,ну и что теперь изменится?
На верху поняли, главное обозначить проблему. И быдло молча будет терпеть и ждать...

Гость||

Боица повторения спортивной ходьбы с Хабаровска и Беларуси, вот и потребовал разобраться с ценами.

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Имя: Гость
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