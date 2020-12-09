В России выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19

09.12.2020 | 12:08

В России за последние сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19 в 85 регионах - 26 190. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых заражений в Москве (5145), Санкт-Петербурге (3671) и Московской области (1372). Меньше всего в Ненецком (6) и Чукотском (2) автономных округах.

По данным оперштаба, за указанный период зафиксировано 26 266 выздоровлений, 559 летальных исходов.

С начала пандемии в России выявили 2 541 199 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 44 718 летальных исходов и 2 007 792 выздоровления.