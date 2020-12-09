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В стране и мире

Россия частично запретила ввоз томатов и перцев из Армении

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Россельхознадзор объявил о частичном запрете с 14 декабря 2020 года ввоза в страну томатов и перцев из Армении. Речь идет только о поставках из Армавирской области республики, говорится на сайте ведомства.

Причиной решения назван вирус мозаики пепино, который начали находить в продуктах. Россия еще 30 октября попросила армянскую сторону объяснить ситуацию и усилить фитосанитарный контроль, но к 9 декабря реакции не последовало.

В пресс-релизе указано, что вирус может нанести овощеводству России значительный урон. Он заражает плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых, из-за чего те теряют товарные качества.

Почти одновременно с этим запретом Россия ограничила ввоз яблок и томатов из Азербайджана. В них нашли южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck)).

Санкции со стороны Россельхознадзора введены на фоне кризиса вокруг Нагорного Карабаха. Военный конфликт был остановлен после того, как Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня.

В Баку называют результат переговоров победой, так как азербайджанская армия заняла часть территорий непризнанной республики. В Армении не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в сдаче позиций.

Запрет на ввоз продуктов со стороны России традиционно происходит на фоне обострения отношений с торговым партнером. В частности, так происходило с товарами из Грузии, Молдавии, Белоруссии, стран Балтии, а также с Украины. После улучшения политической ситуации, если это происходило, ограничения полностью или частично снимались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Забота о стране, а уже о народе какая забота.

Гость||

Взамен предлагаю ввозить тоннами вкусное и свежее пальмовое масло. ЕДРО-тв говорит что это полезно для откормки стада.

Гость||

Импортозамещение по-российски: стали меньше есть

Слухи о провале борьбы с ввозом продовольствия совершенно неверны. Ввозят действительно меньше. Просто людям не на что купить еды.

Россияне расплачиваются за введенное властями эмбарго не только деньгами, но и здоровьем.

Гость||

Публикация в «Коммерсанте» про то, что «Россия, вопреки надеждам властей, не сумела за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов», принята нашей публикой как-то слишком уж всерьез.

Видимо, потому, что хочется же на чем-то отвести душу после шести с половиной лет безумного самоэмбарго на ввоз продовольствия из западных стран. И тут нам сообщают приятное: не получилось у начальства заместить санкционку так, как было прописано в давнишних казенных планах.

Вот хотели урезать импорт мяса на 68%, а удалось всего на 65%. Ввоз молочных продуктов должен был сократиться на 30%, а на самом деле уменьшился лишь на 20%. И такие же жуткие провалы по всем прочим пунктам.

Но если трезво на все это посмотреть, то ясно, что импорт еды в Россию и в самом деле резко упал. И это единственный факт, который реально нас касается. А какие-то несовпадения с директивами во всеми забытых правительственных бумагах затрагивают только тех, кто эти директивы когда-то написал. И даже их вряд ли, поскольку эти должностные лица уже служат на других постах, еще более ответственных.

Гость||

Гость писал(a):

Импортозамещение по-российски: стали меньше есть

Слухи о провале борьбы с ввозом

Вы дурачок?

Имя: Гость
Комментарий:

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