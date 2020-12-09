Россия частично запретила ввоз томатов и перцев из Армении

09.12.2020 | 11:45

Россельхознадзор объявил о частичном запрете с 14 декабря 2020 года ввоза в страну томатов и перцев из Армении. Речь идет только о поставках из Армавирской области республики, говорится на сайте ведомства.

Причиной решения назван вирус мозаики пепино, который начали находить в продуктах. Россия еще 30 октября попросила армянскую сторону объяснить ситуацию и усилить фитосанитарный контроль, но к 9 декабря реакции не последовало.

В пресс-релизе указано, что вирус может нанести овощеводству России значительный урон. Он заражает плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых, из-за чего те теряют товарные качества.

Почти одновременно с этим запретом Россия ограничила ввоз яблок и томатов из Азербайджана. В них нашли южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck)).

Санкции со стороны Россельхознадзора введены на фоне кризиса вокруг Нагорного Карабаха. Военный конфликт был остановлен после того, как Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня.

В Баку называют результат переговоров победой, так как азербайджанская армия заняла часть территорий непризнанной республики. В Армении не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в сдаче позиций.

Запрет на ввоз продуктов со стороны России традиционно происходит на фоне обострения отношений с торговым партнером. В частности, так происходило с товарами из Грузии, Молдавии, Белоруссии, стран Балтии, а также с Украины. После улучшения политической ситуации, если это происходило, ограничения полностью или частично снимались.