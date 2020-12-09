Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе

09.12.2020 | 12:16

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС рассказал, что есть два сценария развития ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, и оба они зависят от людей.

По словам Горелова, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, в январе может наступить новый подъем заболеваемости.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», - добавил он.

При этом специалист указал, что в России нет оснований для пессимистических прогнозов развития ситуации с распространением коронавируса.

Он рекомендовал россиянам воздержаться от использования общественного транспорта, посещения торговых центров и других закрытых помещений, где можно заразиться.

Ранее в ведомстве советовали не ездить за границу, при планировании поездки учитывать возможные изменения эпидемиологической ситуации, а также отказаться от посещения корпоративов.

В Роспотребнадзоре также призвали россиян провести новогодние праздники с семьей или на свежем воздухе, избегая походов в гости. Им напомнили о необходимости надевать маску при посещении друзей, родственников или при появлении в общественных местах (например, торговых центрах).

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Он заявил, что из-за выходных первая декада января - это самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране. Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, добавил Онищенко.