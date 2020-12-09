Сетевое издание|18+|Среда|9 дек 2020|12:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе

Печать

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС рассказал, что есть два сценария развития ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, и оба они зависят от людей.

По словам Горелова, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, в январе может наступить новый подъем заболеваемости.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», - добавил он.

При этом специалист указал, что в России нет оснований для пессимистических прогнозов развития ситуации с распространением коронавируса.

Он рекомендовал россиянам воздержаться от использования общественного транспорта, посещения торговых центров и других закрытых помещений, где можно заразиться.

Ранее в ведомстве советовали не ездить за границу, при планировании поездки учитывать возможные изменения эпидемиологической ситуации, а также отказаться от посещения корпоративов.

В Роспотребнадзоре также призвали россиян провести новогодние праздники с семьей или на свежем воздухе, избегая походов в гости. Им напомнили о необходимости надевать маску при посещении друзей, родственников или при появлении в общественных местах (например, торговых центрах).

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Он заявил, что из-за выходных первая декада января - это самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране. Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, добавил Онищенко.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники
Как раз наоборот - это возможность посидеть дома, соблюдая карантин

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте