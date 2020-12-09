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В стране и мире

Обозначены сроки открытия границ популярных стран для россиян

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Популярные среди российских туристов страны на фоне пандемии коронавируса могут держать для них закрытыми свои границы до сентября 2021 года. Такие сроки обозначил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

По его словам, власти большинства других стран предполагают, что границы могут быть открыты для пересечения после летнего сезона.

7 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможном ограничении на передвижение жителей России внутри страны на фоне пандемии коронавируса. По его словам, подобные меры могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции. Позднее в ведомстве опровергли такие намерения и подчеркнули, что фраза Мурашко была вырвана из контекста.

Европа по-прежнему отказывается допускать российских путешественников — страны-участницы Евросоюза оставляют без изменений регулярно обновляемый список государств, с которыми могут быть открыты внешние границы. Критериями для отбора становятся эпидемиологическая обстановка и меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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