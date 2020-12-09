Названы самые непонятные для россиян явления 2020 года

09.12.2020 | 11:56

Поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян в 2020 году и назвал явления, значение которых больше всего интересовало жителей России в уходящем году. Результаты «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Google в России.

Чаще всего после запроса «что такое» и «что означает» россияне вбивали в поисковую строку слова «пандемия», «коронавирус» и «конституция». В топ-5 запросов в этой категории вошли «гражданская война» и «деноминация». Среди терминов, которые были непонятны россиянам, оказались «девальвация» и «самоизоляция». Кроме того, россиян интересовало, что такое расизм, также они гуглили значение слов «локдаун» и «вайб».

В конце года Google традиционно представляет список самых запросов в различных категориях. В 2019 году событием, которое чаще всего гуглили россияне, было «Евровидение», а человеком года в русскоязычном поиске стала певица Юлия Началова, которая скоропостижно скончалась от отека мозга.