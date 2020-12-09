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В стране и мире

Госдума приняла закон о гарантиях бывшему президенту России

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Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, принят для реализации новых норм Конституции России.

Согласно документу, экс-главу государства нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время. Речь также идет о запрете на допросы и обыски.

Статус неприкосновенности также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж.

Кроме того, усложнилась процедура лишения неприкосновенности бывших президентов. В частности, теперь для этого необходимо получить согласие не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов.

Ранее бывшего президента не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные во время нахождения в должности.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

т.е. пожизненная гарантия, можно "косорезить"

Гость||

А с чего это вдруг,а?

Гость||

Гость писал(a):

т.е. пожизненная гарантия, можно "косорезить"

Кесарезить, Кесарь - царь, царствовать.

Гость||

Гость писал(a):

А с чего это вдруг,а?

Чем не доволен? Вон Горбачев и ни какой ответственности.

Гость||

обратись к другому словарю

Гость||

косорезить на жаргоне-грубо ошибаться

Гость||

Чем меньше ответственность, тем больше преступлений.

Гость||

А чтобы как в Корее Южной не получилось , хлоп и посадили после отставки !

Гость||

Все эти законы незаконны,так как принимаются жуликами и ворами.Когда будет народный суд,а он будет,на эти законы никто не будет обращать внимание.

Гость||

Придут другие всё перепечатают, переиздадут новые законы, как Ленин в 17г., всё что было до того, аннулировали, и давай всех за воротник и к Дзержинскому на Лубянку...на чай и разговор по душам.

Гость||

здесь в России любой закон никогда не был гарантией. но они боятся...

Гость||

Гость писал(a):

А с чего это вдруг,а?
Видимо, много преступлений совершил и еще совершит...

Гость||

Гость писал(a):

Все эти законы незаконны,так как принимаются жуликами и ворами.Когда будет народный суд,а он будет,на эти законы никто не будет обращать внимание.
За жуликов и воров голосовали быдлопуты.

Гость||

В конечном итоги к власти придут опять коммунисты и все эти антинародные законы отменят.

Гость||

Главная гарантия - любовь и поддержка народа,по 80 с лихим %.На руках носить будут после отставки.

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Имя: Гость
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