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В стране и мире

Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента во вторник, 8 декабря.

Законопроект, в частности, определяет основания, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения для задержания и досматривать граждан, которых заподозрили в краже.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблема превышения полномочий полицией в России не так остра, как в США. Он отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции.
Развязывают руки незаконным действиям полицейских.

Гость||

ПОНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ПЕНЗЕ!!!

Гость||

Гость писал(a):

ПОНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ПЕНЗЕ!!!
Откуда информация?

Гость||

В Краснодарском крае банда, состоявшая из полицейских, за четыре года собрала 54 миллиона рублей взяток.

Гость||

Гость писал(a):

ПОНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ПЕНЗЕ!!!
Этого стоило ожидать. Нельзя же так в открытую грабить народ.

Гость||

ГосДума поддержала Закон об расширении полномочий полиции.....можно только догадываться что начнется в этой гребаной стране

Гость||

"-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка.

-- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

-- Тут у вас как-то чудно! -- сказал Винтик. -- Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! -- Колосок пригорюнился. -- Теперь вот явлюсь домой, -- сказал он, -- а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!

Николай Николаевич Носов. Незнайка на Луне. 1964-1965г

Гость||

Гость писал(a):

Нельзя же так в открытую грабить народ.
Народ нельзя, а быдло можно...

Гость||

Следственный комитет (СК) заявил о скором окончании расследования уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил заместитель председателя СК РФ Ростислав Рассохов.

По его словам, в ближайшее время Фургалу и «его соучастникам» будет предъявлено обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство. После этого стороны смогут начать знакомиться с материалами дела, добавил он.

Рассохов сообщил также, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии «Амурсталь». Он пояснил, что Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, но «возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на „Амурстали“ проверяется следствием».

Сейчас, как сообщил Рассохов, по этому делу задержаны трое подозреваемых.

Напомним, экс-губернатор Сергей Фургал находится под стражей в московском СИЗО из-за обвинений в убийствах предпринимателей в 2004–2005 годах. Между тем жители Хабаровского края заявляют о сфабрикованности дела и выходят на протестные акции с июля 2020 года.

Так, на днях участники протестной акции возвели на площади Ленина — у здания администрации Хабаровского края — снежный городок. С собой митингующие принесли плакаты, флаги и транспаранты с требованиями прекратить преследование всенародно избранного Фургала. Жители города также поддержали предложение бывшего кандидата в губернаторы Андрея Петрова, призвавшего «вернуть Сергея Фургала домой до Нового года». Он попросил протестующих «избрать двух парламентеров, которые поедут в Москву к президенту России и передадут ему наши требования».

В итоге он сам в паре с сыном Фургала Антоном и был выбран парламентером.

Гость||

9 декабря 2020 В Москве двое полицейских вымогали деньги у мужчины, угрожая подкинуть наркотики

Гость||

В Москве двух полицейских УВД по ЮВАО поймали на вымогательстве денег у людей под угрозой привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники полиции будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

По данным РЕН ТВ, стражи порядка во дворе дома на Новгородской улице подошли к мужчине, показали ему служебное удостоверение и надели на него наручники под видом оперативно-розыскных мероприятий. После этого полицейские показали задержанному свертки с неизвестным веществом и потребовали 500 тыс. рублей, угрожая уголовным делом.

Отмечается, что двух полицейских задержали и обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Двух сообщников задержанных ищут.

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