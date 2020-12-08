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В стране и мире

Создана первая в мире вакцина против всех вирусов гриппа

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Исследователи Больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке представили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.

Новая вакцина создана на основе химерного гемагглютинина (HA) и способна устранить необходимость в ежегодной ревакцинации. Обычные вакцины против гриппа индуцируют нейтрализующие антитела, направленные на специфический домен HA — белка на оболочке вируса, который помогает патогену взаимодействовать с рецепторами клетки и проникать внутрь нее. Однако этот домен может мутировать, что и приводит к появлению новых штаммов вирусов, невосприимчивых ко всем существующим вакцинам.

Химерная вакцина направлена против другого участка HA, который менее подвержен мутациям, что позволяет нейтрализовать разные штаммы вирусов.

В ходе клинических испытаний первой фазы оценивалась безопасность и иммуногенность вакцины у 65 добровольцев в США. Оказалось, что она способна вызывать сильный иммунный ответ, который сохранялся не менее 18 месяцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот это прорыв. Ч

Гость||

Нахер кому она сейчас нужна. Сейчас ковид в тренде!

Имя: Гость
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