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В стране и мире

Раскрыто хищение 180 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенита»

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Следственный комитет раскрыл хищение средств при строительстве стадиона петербургского «Зенита». Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости.

Махинации коснулись закупки и установки на арене системы видеонаблюдения. По информации СК, в качестве субподрядчика в договоре выступила компания, учредителем которой является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща.

Злоумышленники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем заключили ряд фиктивных сделок. «В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — заявил Бастрыкин.

Впервые об обысках по делу о хищении средств сообщалось в октябре 2019 года. При этом история строительства арены связана и с другими уголовными делами. Так, в 2013 году стало известно, что один из субподрядчиков строительства, изготовивший сваи для стадиона, завысил их стоимость на 500 миллионов рублей. А в 2016 году был задержан куратор стройки, бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, которому вменяют мошенничество на десятки миллионов рублей.

Стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове начали строить в 2007 году, а открыли в 2017-м. Его проект дорабатывался в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Чота мало

Гость||

Гость писал(a):

Чота мало
для тебя?

Гость||

И что с Оганесяном? 4 года не могут разобраться.

Гость||

Сейчас слушается уголовное дело вице-президента банка Дом.рф Марата Оганесяна, с которым Виталий Мутко пилил деньги на строительстве Зенит-Арены. Ему насчитали взяток и мошенничество на 70 млн рублей.

"Соседи сбоку" бы рады посадить Мутко и его компанию, но столкнулись с противодействием в правительстве.

Гость||

Неожиданно для всех, особенно в свете самоочищения партии власти от грязи, в Президиуме Генсовета «Единой России» оказался спикер питерского Заксобрания Вячеслав Макаров, на котором, говоря простым языком, пробы негде ставить. Прославившийся в родном городе не только кумовством и семейственностью, но и коррупцией, Макаров со знанием дела использовал

свои возможности влияния, чтобы оказаться на партийном Олимпе.

Тайными пружинами, которые Макаров привел в действие, оказались данные о многомиллиардных нарушениях, которые были допущены в 2006-2011 годах при строительстве на Крестовском острове стадиона «Газпром-арена» некоторыми членами команды тогдашнего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко – Михаилом Осеевским, нынче главой «Ростелекома», и Романом Филимоновым, первым зампредправления Федеральной сетевой компании, а также рядом других.

Данными о нарушениях владеют не только верные Макарову аудиторы Контрольно-счетной палаты Заксобрания СПб, но и силовики, у которых с 2016 года в темнице сырой томится в Марат Оганесян за хищение ₽50 млн по делу «Газпром Арены». Он как раз-таки и может дать исчерпывающую информацию по теневым схемам финансирования строительства стадиона.

Очевидно, что пожелания Вячеслава Макарова, имеющего подобные козыри на руках, о своем новом партийном статусе были услышаны нужными ему адресатами и подкреплены определенными «охранными грамотами».

Непонятно только, почему врио губернатора Беглов, имеющий личные хорошие отношения с Путиным, не стал доносить до президента все эти тайны мадридского двора – лоббирование Макаровым своего назначения в президиум генсовета ЕР.

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