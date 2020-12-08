Раскрыто хищение 180 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенита»

08.12.2020 | 12:58

Следственный комитет раскрыл хищение средств при строительстве стадиона петербургского «Зенита». Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости.

Махинации коснулись закупки и установки на арене системы видеонаблюдения. По информации СК, в качестве субподрядчика в договоре выступила компания, учредителем которой является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща.

Злоумышленники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем заключили ряд фиктивных сделок. «В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — заявил Бастрыкин.

Впервые об обысках по делу о хищении средств сообщалось в октябре 2019 года. При этом история строительства арены связана и с другими уголовными делами. Так, в 2013 году стало известно, что один из субподрядчиков строительства, изготовивший сваи для стадиона, завысил их стоимость на 500 миллионов рублей. А в 2016 году был задержан куратор стройки, бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, которому вменяют мошенничество на десятки миллионов рублей.

Стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове начали строить в 2007 году, а открыли в 2017-м. Его проект дорабатывался в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.