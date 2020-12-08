Путин «заморозил» накопительную пенсию до конца 2023 года

08.12.2020 | 14:27

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что такая мера позволит федеральному бюджету сэкономить 669,3 миллиарда рублей. Ранее документ приняли Госдума и Совет Федерации.

Отчисления россиян в накопительную часть пенсии (шести процентов от зарплаты) заморозили в 2014 году, в начале кризиса, связанного с конфликтом вокруг Украины и западными санкциями. С тех пор эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной. Экономический блок правительства критиковал возможное увеличение сроков моратория. Однако с того момента правило неизменно продлевается.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, почему работа над законопроектом о гарантированном пенсионном плане (ГПП) излишне затянулась. По его словам, главными проблемами реформы, которая даст государству дешевые ресурсы для вложения в экономику, стали низкие доходы граждан и их недоверие к обещаниям властей в области пенсий.