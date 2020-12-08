Путин подписал закон об удаленке

08.12.2020 | 14:41

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Первый подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второй — такую же работу, однако на временных основаниях, третье — сочетание удаленки и занятости на стационарном рабочем месте.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты.

В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Закон ступит в силу с 1 января 2021 года.