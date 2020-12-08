Сетевое издание|18+|Вторник|8 дек 2020|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Имущество российских чиновников и силовиков захотели засекретить

Печать

В России захотели засекретить сведения об имуществе и частной жизни судей, силовиков и ряда чиновников, а также их родственников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время сведения о частной жизни и имуществе судей, силовиков и чиновников становятся секретными в случае, когда их жизни и здоровью угрожает опасность в связи со служебной деятельностью. Однако документ утверждает, что из-за «несанкционированного опубликования» таких данных в интернете госслужащие не могут эффективно выполнять свои обязанности.

В связи с этим они предложили дать возможность вводить полный запрет на разглашение сведений о личной жизни и имуществе судей, силовиков и чиновников сразу после их вступления в должность. Решение о том, чьи данные засекретят, будет принимать руководитель ведомства, в котором числится госслужащий. Получить подобные сведения можно будет с согласия последнего, в рамках антикоррупционного расследования или уголовного дела.

Помимо судей, засекретить могут данные о частной жизни и имуществе полицейских, прокуроров, следователей, таможенников, работников налоговых и антимонопольных органов, служащих Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной службы охраны (ФСО) и Росфинмониторинга. Также документом предлагается засекретить данные о работниках контрольных органов администрации президента, сотрудниках Счетной палаты, ряда военнослужащих и госслужащих муниципального уровня. Под ограничения попадают не только сами государственные служащие, но и их близкие.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте