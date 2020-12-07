07.12.2020 | 10:29

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

По словам экспертов, после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции ее целей удалось достигнуть лишь частично. Аналитики отмечают, что существенно сократились только поставки импортного мяса - на 65 процентов. Тем не менее это все же на 2,8 процентных пункта меньше, чем закреплено в стратегии, принятой в 2014 году после введения эмбарго на продукты из стран Евросоюза и других. По некоторым направлениям специалисты зафиксировали полный провал: импорт овощей сократился всего на 27 процентов, в то время как предусматривалось сокращение на 70,3 процента.

Аналитики также рассказали, что на смену многим европейским поставщикам приходят экспортеры из других стран. При этом, по их мнению, речь не всегда идет о замещении, часто наблюдается реэкспорт запрещенных товаров из Европы. Так, некоторые эксперты считают, что такие страны, как Эквадор и Чили, зачастую перепродают европейские товары (рыбу и фрукты) на российском рынке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо развивать собственные производственные мощности, которые позволят снизить зависимость от импорта. Однако, по его словам, импортозамещение нельзя назвать панацеей. Глава государства назвал пандемию коронавируса доказательством эффективности политики развития собственного производства.