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В стране и мире

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов

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В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

По словам экспертов, после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции ее целей удалось достигнуть лишь частично. Аналитики отмечают, что существенно сократились только поставки импортного мяса - на 65 процентов. Тем не менее это все же на 2,8 процентных пункта меньше, чем закреплено в стратегии, принятой в 2014 году после введения эмбарго на продукты из стран Евросоюза и других. По некоторым направлениям специалисты зафиксировали полный провал: импорт овощей сократился всего на 27 процентов, в то время как предусматривалось сокращение на 70,3 процента.

Аналитики также рассказали, что на смену многим европейским поставщикам приходят экспортеры из других стран. При этом, по их мнению, речь не всегда идет о замещении, часто наблюдается реэкспорт запрещенных товаров из Европы. Так, некоторые эксперты считают, что такие страны, как Эквадор и Чили, зачастую перепродают европейские товары (рыбу и фрукты) на российском рынке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо развивать собственные производственные мощности, которые позволят снизить зависимость от импорта. Однако, по его словам, импортозамещение нельзя назвать панацеей. Глава государства назвал пандемию коронавируса доказательством эффективности политики развития собственного производства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Над ним уже все президенты угорают.

Гость||

20 лет уж развивает, никак не разовьет.

Гость||

Это же изначально было понятно у нас же не железный занавес,кто поумней скупает европейскую продукцию и в Россию уже со своей накруткой продают,но что поделать если у нас такая тупая власть.

Гость||

Полным провалом завершились многочисленные экспедиции наших ученых в Антарктиду. Недавно стало известно, что пять ящиков виски, оставленные англичанами сто лет назад, найти удалось не им, а полярникам из Новой Зеландии..

Гость||

- Господа министры давайте определим и накажем, кто виноват... - Не, не я! - Не я! - Не я! - ... - Значит, честно никто не признается? - Господин президент, все началось еще при царе Горохе…, потом пришел Мамай, был Наполеон, тут еще кризис американцы подсунули…

Гость||

Конечно, во внешней политике есть просчеты.

Но все они умело сбалансированы провалами во внутренней.

Гость||

У нас любая программа заведомо обречена на провал.

Гость||

Крым наш! Великому Путину слава!

Гость||

Ничего другого не ожидалось. Если в стране одна болтология и показуха, то результат заведомо известен.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего другого не ожидалось. Если в стране одна болтология и показуха, то результат заведомо известен.
А жульничество и воровство?

Гость||

Так красиво сыр давили, отмороженных гусей гоняли, яблоки-фрукты, овощи-продукты, а оказалось, жрать-то нечего!!! )))

Сотни тысяч тонн продуктов уничтожили - чтобы понять: а своего-то нет нихрена!!! )))

Имя: Гость
Комментарий:

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