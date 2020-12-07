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В стране и мире

Россияне снова сократили свои расходы

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Потребительская активность жителей России сократилась на 10 процентов в ноябре по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.

Согласно данным аналитического проекта, россияне даже в дни традиционных ноябрьских распродаж таких, как День холостяка (11 ноября), «Черная пятница» (28 ноября) и День матери (29 ноября), потратили на 30 процентов меньше, чем в прошлом году. При этом объем покупок через онлайн-сервисы увеличился на 14 процентов по сравнению с октябрем. Среди наиболее популярных категорий продукции оказались спортивные товары, электроника, одежда и туристические путевки.

Ранее ЦБ сообщил, что потребительская активность в России снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса. Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства. Согласно отчету, российские семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

но в это же время список форбс пополнился россиянами...

Гость||

Тамара Бедниченко

Не тех посадили на МРОТ, нужно было посадить губеров, мэров, судей, прокуроров, особенно госдуму и совфед. А то посадили рабочий класс. Этих сук чужая беда не проймет. Скажут, что притворились. - макарошки везде стоят одинаково.

Гость||

Наблюдая за тем, какие законы принимаются, и как они исполняются, как ремонтируют дороги и строят дома, как учат детей и пускают ракеты, я пришёл к выводу, что нашу страну захватила и поработила раса головоногих моллюсков. Почему так? Ну как же: кого ни возьми, так руки из жопы, и жопа вместо головы. Как есть осьминоги!

Гость||

Вот какие нехорошие россияне, не хотят тратить своё бабло. А может его просто нет. Сытый голодного не разумеет...

Гость||

Тьма, пришедшая из Кремля, накрыла страну

Гость||

А вот так делают тротуары с подогревом в Рейкьявике, Исландия. Для того, чтобы зимой дождь, или снег не превращались в гололед, и людям было удобно ходить.

Да. Тротуары. С подогревом. Для людей.

Гость||

Не бывает роста экономики в закрытом архаичном мракобесном обществе, при отсутствии законности, конкуренции и принципов свободы.

Не растут пальмы на асфальте.

Только россиян, похоже это совсем не волнует. У них другие заботы. Сирия, Украина, Белоруссия, права темнокожих и гей-браки. Скрепы у них такие.

Громко и истошно кричать, с голой жопой.

Гость||

Гость писал(a):

Да. Тротуары. С подогревом. Для людей.

Удивил. У нас кресла с золотым парашутом для чиновников , а ты про тротуары. Отстой.

Гость||

А скоро новый дядя Сэм вступит,и будет совсем хорошо.Сольемся в экстазе.

Гость||

Мда, ничего хорошего на горизонте не предвидится и это тревожит. Сокращение расходов до размера атомного ядра это тоже не выход, а что дальше?

Гость||

Гость писал(a):

а что дальше?
Так называемый самолет Судного дня, или "воздушный командный пункт", Ил-80 обокрали воры на аэродроме "Таганрог-Южный". Самолет доставили туда для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

В полицию еще в пятницу, 4 декабря, обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева" Владимир К. Он рассказал, что рано утром при осмотре воздушного судна Ил-80 были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Уже позже специалисты подсчитали ущерб от визита воров. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

"Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы", - рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых воришек. Кроме того, в отсеках найдены отпечатки следов обуви преступников.

Самолет Ил-80 впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация. С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Самолет представляет собой воздушный командный пункт. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Гость||

Гость писал(a):

А скоро новый дядя Сэм вступит,и будет совсем хорошо.Сольемся в экстазе.
Славься Америка наша свободная,

Дружбы народов надежный оплот.

Партия Байдена, сила народная

К жизни достойной нас всх поведет.

Имя: Гость
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