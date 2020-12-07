Россияне снова сократили свои расходы

07.12.2020 | 16:24

Потребительская активность жителей России сократилась на 10 процентов в ноябре по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.

Согласно данным аналитического проекта, россияне даже в дни традиционных ноябрьских распродаж таких, как День холостяка (11 ноября), «Черная пятница» (28 ноября) и День матери (29 ноября), потратили на 30 процентов меньше, чем в прошлом году. При этом объем покупок через онлайн-сервисы увеличился на 14 процентов по сравнению с октябрем. Среди наиболее популярных категорий продукции оказались спортивные товары, электроника, одежда и туристические путевки.

Ранее ЦБ сообщил, что потребительская активность в России снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса. Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства. Согласно отчету, российские семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги.