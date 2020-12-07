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В стране и мире

Психологи дали россиянам совет по выбору новогодних подарков

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Психологи посоветовали россиянам, как выбрать новогодние подарки для близких людей. Их рекомендации публикует РИА Новости.

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин, утверждает, что перед подготовкой сюрприза лучше поговорить с человеком и постараться понять по внешним проявлениям (мимике, взгляду и интонации), чего он хочет.

«Блеск глаз, легкая полуулыбка, возможно, какие-то звуки, зачастую "мм", "ах" или "ох", могут говорить о том, что вы попали в цель», - дал наводки психолог, рекомендовав перечислять не менее 20–30 предметов и наблюдать за реакцией человека.

Специалист Ирина Ларина считает, что лучше напрямую и заранее спрашивать близких о желаемых подарках. Тогда будет время для их приобретения, и есть шанс, что сами люди забудут разговор.

При этом психолог настаивает, что при выборе новогоднего подарка для малознакомого человека к делу лучше подойти со смекалкой.

Ранее в декабре среди россиян был проведен опрос. В пятерку самых желанных подарков на Новый год вошли деньги (их выбрали 36 процентов опрошенных), электроника (21 процент опрошенных), путешествия (19 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой (по 18 процентов опрошенных).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну-с дружок , беги, порадуй жинку, ты получаешь четвертинку ..Ой Вася , ой угадал, ой удружил, а что четвертинку , а не литру ..чтоб четыре раза не бегать.

Гость||

В глаза смотри!,так, вижу, новое нижнее белье хочешь , шёлковое с кружевами? А как ты угадал Гриша, да ты Аксинья на себя посмотри, без слёз не взглянешь, холщовая ночнушка вся в дырах, от матери ещё поди? а вот тут не угадал, от бабушки, у нас один размер. Купишь?, ну если только коня продам, тогда может и хватит и то не факт.

Гость||

Открой личико, тьфу ты , личку открой, а ты ни чо Гюльчатай, чо хочешь на праздник?, хочу быть любимой женой, мой господин. Ну так будь!, ура!, господин назначил меня любимой женой, чо радуешься Фёкла, очнись, ты у меня одна, пять лет уж как, ну давай иди жрать готовь ..да повкуснее.

Имя: Гость
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