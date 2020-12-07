Кремль оценил необходимость перекрытия сообщения между регионами

07.12.2020 | 13:35

В Кремле преобладает точка зрения, что нынешнего уровня мер в рамках борьбы с коронавирусом достаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая необходимость перекрытия сообщения между регионами. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

По его словам, в локдауне пока нет необходимости.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил о полномочиях губернаторов вводить те или иные ограничения исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Минздрав рассматривает возможность ограничить передвижение жителей России внутри страны. Однако позже в Минздраве эту информацию опровергли, отметив, что слова министра здравоохранения Михаила Мурашко были вырваны из контекста.

В апреле, когда наблюдалась первая волна коронавируса, власти Чечни закрыли регион на въезд и выезд, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.

В России за сутки выявлено еще 28 142 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионов. Больше всего заражений за день зафиксировано в Москве (7279), Петербурге (3741), Подмосковье (1315). Накануне, 6 декабря, был побит антирекорд по числу новых инфицирований - 29 039.