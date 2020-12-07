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В стране и мире

Кремль оценил необходимость перекрытия сообщения между регионами

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В Кремле преобладает точка зрения, что нынешнего уровня мер в рамках борьбы с коронавирусом достаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая необходимость перекрытия сообщения между регионами. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

По его словам, в локдауне пока нет необходимости.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил о полномочиях губернаторов вводить те или иные ограничения исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Минздрав рассматривает возможность ограничить передвижение жителей России внутри страны. Однако позже в Минздраве эту информацию опровергли, отметив, что слова министра здравоохранения Михаила Мурашко были вырваны из контекста.

В апреле, когда наблюдалась первая волна коронавируса, власти Чечни закрыли регион на въезд и выезд, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.

В России за сутки выявлено еще 28 142 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионов. Больше всего заражений за день зафиксировано в Москве (7279), Петербурге (3741), Подмосковье (1315). Накануне, 6 декабря, был побит антирекорд по числу новых инфицирований - 29 039.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Кошмарят на добровольное вакцинирование.

Змей Горыныч||

Идут они в пень со своим перекрытием. Партизаны через лес шли, значит и у меня получится.

Гость||

Заварите уже наконец ворота в лосятник, оттуда вся зараза.

Гость||

Змей Горыныч писал(a):

Идут они в пень со своим перекрытием. Партизаны через лес шли, значит и у меня получится.

Ну рептилии они все по низу и по бурелопу, а как остальным пешим и конным?

Гость||

Во идея супер, локдаун Пенза /Заречный заварить ворота ограничить передвижения из Заречного никого не выпускать, кто туда заехал из Пензы тоже не выпускать!

Гость||

Какой Губернатор самолично объявит локдаун???

Гость||

Хочу локдаун! Хочу на удаленку!

Змей Горыныч||

Гость писал(a):

Ну рептилии они все по низу и по бурелопу, а как остальным пешим и конным?
Проблемы индейцев шерифа не совокупляют :))))))

Гость||

Хочю! Хочю!

Гость||

Хорошо бы вам, глупомордым, по домам сидеть и не высовываться. Тогда различных происшествий будет намного меньше.

Имя: Гость
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