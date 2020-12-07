Сетевое издание|18+|Понедельник|7 дек 2020|18:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Депутат возмутился мошеннической рекламе с Путиным и Мишустиным

Печать

Депутат Госдумы, автор законопроекта «Об общедоступных персональных данных» Антон Горелкин направил официальные запросы по факту мошеннической рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были [президент России] Владимир Путин и [премьер-министр России] Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да еще с портретами первых лиц страны», - рассказал Горелкин.

Депутат отметил, что застал подобную мошенническую схему еще в «оффлайне». Горелкин вспомнил, что четыре года назад к нему начали обращаться пенсионеры, которые жаловались, что их обманули. «Тогда в провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, "а власти скрывают". И получить их можно, оформив документы в этой конторе - потому что только тут знают, как правильно. По 10 тысяч с пенсионера брали за выдуманную бумажку», - написал он.

Горелкин подчеркнул, что тогда обращался в МВД: «Видимо, не я один. Потому что в итоге мошенники сбежали в онлайн. И в этом году просто какой-то взрыв онлайн-мошенничества. Пошли тотально поляну обрабатывать, ковровым бомбометанием своей рекламы. Таргетинг настроен максимально широко у них, даже я в него попал».

Он возмутился, почему данный вопрос «никого не волнует». «Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту. И не слышно про уголовные дела, блокировки, реакцию самого Гугла. Ну, последнему, возможно, все равно, кто и что через их рекламный сервис распространяет. Недавно Гугл даже в рекламе наркотиков замечен был. Но где правоохранители?» - сказал Горелкин.

Автор законопроекта «Об общедоступных персональных данных» подчеркнул, что надеется получить «ответы по существу» и ознакомить с ними. «Возможно, это станет поводом для разработки законодательной инициативы», - подытожил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

На баннере были [президент России] Владимир Путин и [премьер-министр России] Михаил Мишустин.
Лица вполне соответствуют характеру рекламы.

Гость||

Картина умеренной инфляции, о которой нам рапортуют Центробанк и Росстат, оказывается кардинально иной, если использовать альтернативные официальным методы оценки роста цен. Такие исследования проводит холдинг «Ромир».

В основе его методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel. Она основана на данных о потреблении 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, отражающих покупательское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели. Многофакторному анализу подвергаются более 15 млн покупок, фактически совершенных жителями российских городов в 2008–2020 годах. Всего отобрано около 200 наименований в социально-значимых категориях, которые постоянно актуализируются с учетом фактора сезонности.

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на товары по факту их покупки, анализируя реальное поведение покупателей и рассчитывая индекс на основе чеков из магазинов. Это индекс цен на повседневные товары, которые люди ежедневно приобретают в магазинах, — включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства, одежду, но без учета услуг.

Согласно дефлятору «Ромира», с начала 2019 года по октябрь 2020 года цены выросли на 18%, в том числе за 10 месяцев текущего года — на 10,3%. Официальный индекс инфляции Росстата составил, соответственно, 3,75% и 3,99%, т. е. был примерно в 2,5 раза ниже. Сам «Ромир» объясняет ускорение инфляции в 2020 году в первую очередь ростом цен на импортные товары в результате девальвации рубля. По оценке ИАЦ «Альпари» цены на импортное продовольствие из-за девальвации рубля выросли за 10 месяцев 2020 на 23%.

Добавлю, что наблюдаемая населением инфляция, которую много лет исследуют опросным путем по заказу Центробанка, как правило, также оказывается в два-три раза выше официальных данных.

Андрей Нечаев, экономист

Гость||

жителям России уже столько наобещано властью, что у них уже возникает рефлекторный страх от обещаний, не сулящих ничего хорошего.

чем больше и щедрее обещания, тем тяжелее становится жизнь.

голова кружится от"успехов"

Гость||

Воры вынесли с борта «самолета судного дня» Ил-80 радиооборудование, написали СМИ. Воздушное судно сейчас находится на аэродроме Таганрог-Южный, где его модернизируют.

На борту воздушного командного пункта Ил-80 установлена аппаратура для управления всеми видами вооруженных сил. Этот самолет создали в конце 1980-х годов для эвакуации высшего военного руководства страны в случае ядерной войны и одновременного командования войсками с его борта. Всего в России есть четыре таких самолета.

Гость||

- Шеф, всё пропало! Клиент уезжает, гипс снимают...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.12.2020 16:58|

Воры вынесли с борта «самолета судного дня» Ил-80 радиооборудование, написали СМИ. Воздушное судно сейчас находится на аэродроме Таганрог-Южный, где его модернизируют.

На борту воздушного командного пункта Ил-80 установлена аппаратура для управления всеми видами вооруженных сил. Этот самолет создали в конце 1980-х годов для эвакуации высшего военного руководства страны в случае ядерной войны и одновременного командования войсками с его борта. Всего в России есть четыре таких самолета.

Это русафобия.)

покушение на скрепы.....

Гость||

Путин на встрече с финалистами конкурса «Доброволец России» сообщил, что в 2020 году в россиянах стало больше доброты, доверия и отзывчивости. А также, что россияне стали больше ценить жизнь.

Гость||

В красноярском селе мужик попытался поджечь отдел полиции «из-за ненависти к существующему режиму».

Два месяца назад этого же мужика уже задерживали. По словам главы района, тогда «этот же гражданин запустил в окна администрации несколько банок тушенки, купленных в соседнем магазине».

Гость||

В городе Гай Оренбургской области чувака оштрафовали за картинку с символикой АУЕ, опубликованную 8 лет назад, сообщается на сайте местного суда. Фоточку он запостил, когда был 13-летним школотроном. АУЕ официально признали экстремистским движением 17 августа этого года.

Гость||

Прошу прошения, государству можно обманывать с ликом самизнаетекого, а мошенникам нет. Нарушение авторских прав?))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.12.2020 17:15
За эту пропаганду надо закрывать лет на 5, строгача.

Гость||

Гость писал(a):

За эту пропаганду надо закрывать лет на 5, строгача.
А за развал России?

Гость||

На новой должности спецпредставителя президента в международных организациях Чубайсу придется гнать ту же пургу, которую сейчас гонят Лавров с Небензей.

У него просто не будет других вариантов. Например, в ОЗХО что он скажет о «Новичке»? Что скажет в ПАСЕ и ОБСЕ о недавно закрепленном в конституции неисполнении решений международных организаций? Или, может, он в МОК расскажет о русофобах, приписывающих допинг русским спортсменам?

А вдруг у него в международных организациях спросят об аннексии Крыма? О бомбежках Сирии? Об ихтамнетах на Донбассе? О боинге? О Магнитском? О вмешательстве в чужие выборы? Придется ведь что-то ему говорить, этому новоиспеченному представителю президента.

Понятно, что прежде всего Путин отправит его на Запад выклянчивать снятие санкций. Но ведь их не снимут, не обсудив все вышеперечисленное.

Любопытно будет увидеть еще и эту ступень его падения. Коготок увяз, всей птичке пропасть.

Гость||

Владимир Владимирович не исключил восстания машин.

А ещё собирается ввести «морально-этические нормы в интернете» и ограничить интернет ради «тысячелетних норм морали».

Представляете, какие нормы морали были тысячу лет назад? А интернет-политруков представляете?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте