Депутат возмутился мошеннической рекламе с Путиным и Мишустиным

07.12.2020 | 16:27

Депутат Госдумы, автор законопроекта «Об общедоступных персональных данных» Антон Горелкин направил официальные запросы по факту мошеннической рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были [президент России] Владимир Путин и [премьер-министр России] Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да еще с портретами первых лиц страны», - рассказал Горелкин.

Депутат отметил, что застал подобную мошенническую схему еще в «оффлайне». Горелкин вспомнил, что четыре года назад к нему начали обращаться пенсионеры, которые жаловались, что их обманули. «Тогда в провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, "а власти скрывают". И получить их можно, оформив документы в этой конторе - потому что только тут знают, как правильно. По 10 тысяч с пенсионера брали за выдуманную бумажку», - написал он.

Горелкин подчеркнул, что тогда обращался в МВД: «Видимо, не я один. Потому что в итоге мошенники сбежали в онлайн. И в этом году просто какой-то взрыв онлайн-мошенничества. Пошли тотально поляну обрабатывать, ковровым бомбометанием своей рекламы. Таргетинг настроен максимально широко у них, даже я в него попал».

Он возмутился, почему данный вопрос «никого не волнует». «Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту. И не слышно про уголовные дела, блокировки, реакцию самого Гугла. Ну, последнему, возможно, все равно, кто и что через их рекламный сервис распространяет. Недавно Гугл даже в рекламе наркотиков замечен был. Но где правоохранители?» - сказал Горелкин.

Автор законопроекта «Об общедоступных персональных данных» подчеркнул, что надеется получить «ответы по существу» и ознакомить с ними. «Возможно, это станет поводом для разработки законодательной инициативы», - подытожил он.