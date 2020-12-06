Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 дек 2020|14:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Все российские колонии и СИЗО захотели убрать из городов

Печать

Минюст работает над проектом, который позволит убрать все российские СИЗО и колонии из городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции России Константина Чуйченко.

По словам главы ведомства, важно убрать от людей все учреждения, связанные с лишением свободы, создав для этого отдельные площадки. Он также отметил, что в центре внимания ФСИН должен быть человек, которого нужно вернуть к нормальной жизни, несмотря на то, что он совершил преступление.

В этой работе также важно не допустить рецидивной преступности и переключить внимание ФСИН на работу с людьми.

Ранее Чуйченко заявил, что России объявили юридическую войну. По его словам, Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении. Кроме того, он рассказал, что самым большим делом против России в иностранных судах является дело ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте