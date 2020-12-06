Все российские колонии и СИЗО захотели убрать из городов

06.12.2020 | 14:29

Минюст работает над проектом, который позволит убрать все российские СИЗО и колонии из городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции России Константина Чуйченко.

По словам главы ведомства, важно убрать от людей все учреждения, связанные с лишением свободы, создав для этого отдельные площадки. Он также отметил, что в центре внимания ФСИН должен быть человек, которого нужно вернуть к нормальной жизни, несмотря на то, что он совершил преступление.

В этой работе также важно не допустить рецидивной преступности и переключить внимание ФСИН на работу с людьми.

Ранее Чуйченко заявил, что России объявили юридическую войну. По его словам, Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении. Кроме того, он рассказал, что самым большим делом против России в иностранных судах является дело ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов.