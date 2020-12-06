В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19 - зафиксировано 29 039 заражения в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.
Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295). Меньше всего - в Ненецком (7) и Чукотском (1) автономном округах.
По данным оперштаба, за сутки также выявлено 457 летальных исходов и 21 342 выздоровления.
С начала пандемии в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, 1 937 738 выздоровлений.
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