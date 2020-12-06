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В стране и мире

В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19

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В России за последние сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19 - зафиксировано 29 039 заражения в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295). Меньше всего - в Ненецком (7) и Чукотском (1) автономном округах.

По данным оперштаба, за сутки также выявлено 457 летальных исходов и 21 342 выздоровления.

С начала пандемии в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, 1 937 738 выздоровлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Надо срочно вакцинироваться. Хорошо, что можно будет бесплатно это сделать.

Гость||

Надо перекрыть общепит

Гость||

Весь общепит закрыть на месяц

Гость||

Гость писал(a):

Весь общепит закрыть на месяц
Правильно.. Еще школы, колледжи, университеты, всех офисных работников на удаленку. И торговые центры, бассейны, кружки для детей.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.12.2020 12:37|

Надо перекрыть общепит

Гость|06.12.2020 12:46|

Весь общепит закрыть на месяц

Мнение навальниста

Имя: Гость
Комментарий:

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