В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Российские власти продлили на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Такое решение поддержали в правительстве.
Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, лекарственные препараты будут предоставляться за счет средств из бюджета. Министр выразил надежду на то, что комплекс принимаемых мер в итоге приведет к снижению числа зараженных.
За последние сутки в России число зараженных коронавирусом снова побило рекорд: COVID-19 выявили у 28 782 человек в 85 регионах. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (7993), Санкт-Петербурге (3726), Московской области (1246).
Пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что вирусом так или иначе могут заразиться все россияне. По его словам, распространение коронавируса происходит по большей части из-за бессимптомных носителей. Карабиненко добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Доблестные и, пока(...), абсолютно здоровые орлы Росгвадии решили на людских муках денюжек "заработать" и выкинуть на обочину "Спецсвязь", организацию, которая до этого, осуществляла эти перевозки и охрану.
Просто взяли и... выкинули. Без уважительных причин. Да, что там "уважительных", вообще — без причин... А сами подняли стоимость услуг по охране в разы!
"...увеличилась стоимость перевозки лекарств. Так, доставка по автомаршруту из Москвы до Ярославля груза весом 55 кг ранее стоила 9,7 тыс. руб., а теперь — 22,3 тыс. руб., из которых 17,5 тыс. руб. уходит «Охране», а 4,8 тыс. руб. — «Спецсвязи». Перевозку препаратов и охрану оплачивает Московский эндокринный завод. Доставка по автомаршруту Москва — Вологда весом до 15 кг вместо 1,9 тыс. руб. теперь стоит 38,9 тыс. руб., из которых «Охране» уходит 37,9 тыс. руб., привели данные в «Спецсвязи».
Выражение "ничего личного — исключительно бизнес", как–то по особенному кощунственно и зло звучит, по отношению к такому горю.
Многих из нас коснулась эта беда, в той или иной степени. Многие из нас, видели страдания и муки умирающих: родных, близких, друзей... И видели в каком Аду они доживали свои дни.
И какой нужно быть мразью, чтобы "навариваться" на страданиях обречённых, ещё и в государственном масштабе?!