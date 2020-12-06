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В стране и мире

В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

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Российские власти продлили на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Такое решение поддержали в правительстве.

Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, лекарственные препараты будут предоставляться за счет средств из бюджета. Министр выразил надежду на то, что комплекс принимаемых мер в итоге приведет к снижению числа зараженных.

За последние сутки в России число зараженных коронавирусом снова побило рекорд: COVID-19 выявили у 28 782 человек в 85 регионах. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (7993), Санкт-Петербурге (3726), Московской области (1246).

Пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что вирусом так или иначе могут заразиться все россияне. По его словам, распространение коронавируса происходит по большей части из-за бессимптомных носителей. Карабиненко добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Доблестные и, пока(...), абсолютно здоровые орлы Росгвадии решили на людских муках денюжек "заработать" и выкинуть на обочину "Спецсвязь", организацию, которая до этого, осуществляла эти перевозки и охрану.

Просто взяли и... выкинули. Без уважительных причин. Да, что там "уважительных", вообще — без причин... А сами подняли стоимость услуг по охране в разы!

"...увеличилась стоимость перевозки лекарств. Так, доставка по автомаршруту из Москвы до Ярославля груза весом 55 кг ранее стоила 9,7 тыс. руб., а теперь — 22,3 тыс. руб., из которых 17,5 тыс. руб. уходит «Охране», а 4,8 тыс. руб. — «Спецсвязи». Перевозку препаратов и охрану оплачивает Московский эндокринный завод. Доставка по автомаршруту Москва — Вологда весом до 15 кг вместо 1,9 тыс. руб. теперь стоит 38,9 тыс. руб., из которых «Охране» уходит 37,9 тыс. руб., привели данные в «Спецсвязи».

Выражение "ничего личного — исключительно бизнес", как–то по особенному кощунственно и зло звучит, по отношению к такому горю.

Многих из нас коснулась эта беда, в той или иной степени. Многие из нас, видели страдания и муки умирающих: родных, близких, друзей... И видели в каком Аду они доживали свои дни.

И какой нужно быть мразью, чтобы "навариваться" на страданиях обречённых, ещё и в государственном масштабе?!

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