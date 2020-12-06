В России описали портрет типичной жертвы телефонных мошенников

06.12.2020 | 08:41

Чаще всего жертвами телефонных мошенников, притворяющихся сотрудниками банков, становятся одинокие мужчины в возрасте 28-37 лет с высшим образованием. Портрет типичного пострадавшего описала председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова, передает агентство «Прайм».

По ее словам, мужчины становятся жертвами злоумышленников в 57 процентах случаев, в то время как женщины - в 43 процентах. Специалист указала, что россияне до 25 лет чаще попадаются на уговоры перевести деньги со счета на счет. При этом пожилые граждане в шесть раз чаще сообщают данные своей карты посторонним. Также вероятность лишиться денежных средств в три раза выше у получивших высшее образование держателей карт.

Федорцова добавила, что большинство жертв мошенников - одинокие или живущие в гражданском браке люди. «Россияне семейные склонны все решения относительно денег согласовывать друг с другом, что защищает их от опасности потерять свои средства», - объяснила она.

Известно, что жертвами телефонных мошенников становятся управляемые люди - им, например, легко навязать ненужную покупку в магазине. Злоумышленникам проще вынудить совершить необдуманный поступок молодых людей, которые не знают о главных принципах конфиденциальности, или пенсионеров, которые легче идут на контакт с незнакомцами и пугаются описываемых ими картин потери денег.

«Легкомысленность молодежи и привычка к открытости - это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует», - заключила Федорцова.

Ранее в Центробанке рассказали, как следует разговаривать с телефонными мошенниками, и научили россиян правилам общения с ними. После принятия звонка не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы - просто прекратить разговор.