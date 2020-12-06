Раскрыто число невыездных из-за долгов россиян

06.12.2020 | 12:29

Число должников, которые не могут выехать из России за границу, выросло на 20 процентов за год и достигло 4 миллионов граждан. Такие данные раскрыли РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По состоянию на 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации составляло 4,1 миллиона. Годом ранее этот показатель был равен 3,4 миллиона.

В службе добавили, что всего за первые 10 месяцев 2020 года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из России.

Отмечается, что в ФССП такую меру считают эффективной и часто применяют ее в отношении злостных неплательщиков долгов. Ограничение могут ввести при долге в 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч рублей. Пограничники не позволят уехать россиянину до тех пор, пока тот не погасит задолженность.

В феврале сообщалось, что долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума. Количество должников за год уменьшилось, однако общая сумма долгов увеличилась на 13 процентов. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей. Средняя сумма долга по алиментам также выросла до 189 тысяч рублей.