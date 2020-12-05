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В стране и мире

В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки

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В России коронавирус за сутки выявлен у 28 782 человек в 85 регионах — это новый антирекорд по заболеваемости. Общее число инфицированных за время эпидемии в стране составило 2 431 731, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 5 декабря.

Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (7993), Санкт-Петербурге (3726), Московской области (1246). Самые низкие — в Ненецком округе (7) и на Чукотке (2).

За день выздоровели 27 644 пациента, еще 508 скончались.

Всего вылечились 1 916 396 зараженных COVID-19, умерли — 42 684.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев раскрыл отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива. По его словам, факт повторного заражения коронавирусом подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов. «Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — пояснил эксперт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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