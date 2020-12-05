Ученые назвали причины снижения у россиян настроения перед Новым годом

05.12.2020 | 10:13

У россиян снижается уровень хорошего настроения перед Новым годом. К такому выводу пришли ученые факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, передает ТАСС.

Исследовав эмоциональные и когнитивные изменения у людей в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, они выяснили, что в ноябре у большинства настроение ниже условной нормы.

Причинами такой тенденции ученые назвали пандемию, низкую физическую активность и общую эмоциональную усталость, достигающую пика в конце года.

Кроме того ученые проанализировали состояние россиян в период начала режима самоизоляции. Стало известно, что у большей части населения страны в период с марта по апрель возрос уровень тревожности. Затем он снизился, люди стали более саморганизованы. Но в ноябре психологическое благополучие россиян вновь упало.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность тем фактом, что разработка вакцины привела к тому, что люди по всему миру начали верить в быстрое завершение пандемии коронавируса. Организация развеяла иллюзии на этот счет. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что прогресс в вакцинах несомненно воодушевляет, но расслабляться все равно не стоит.