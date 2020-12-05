Сетевое издание|18+|Суббота|5 дек 2020|11:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Ученые назвали причины снижения у россиян настроения перед Новым годом

Печать

У россиян снижается уровень хорошего настроения перед Новым годом. К такому выводу пришли ученые факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, передает ТАСС.

Исследовав эмоциональные и когнитивные изменения у людей в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, они выяснили, что в ноябре у большинства настроение ниже условной нормы.

Причинами такой тенденции ученые назвали пандемию, низкую физическую активность и общую эмоциональную усталость, достигающую пика в конце года.

Кроме того ученые проанализировали состояние россиян в период начала режима самоизоляции. Стало известно, что у большей части населения страны в период с марта по апрель возрос уровень тревожности. Затем он снизился, люди стали более саморганизованы. Но в ноябре психологическое благополучие россиян вновь упало.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность тем фактом, что разработка вакцины привела к тому, что люди по всему миру начали верить в быстрое завершение пандемии коронавируса. Организация развеяла иллюзии на этот счет. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что прогресс в вакцинах несомненно воодушевляет, но расслабляться все равно не стоит.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вот только думы о вакцина радуют - маразматики от науки и медицины

Гость||

Да радуемся мы, чего там бодягу затеяли. Игрушки купили, лик Деда Мороза в красный угол поставили и просим что бы жизнь изменил к лучшему.

Гость||

Ну так устали все , чай не железные , с марта как вогнали всех в самоизоляцию, так и хандрить стали. А всё от неопределенности, от незнания будущего, что кого ждёт, какое уж тут настроение.

Гость||

а раньше хоть что-то обещали...

Гость||

Дикие цены на продукты питания при низких пенсиях и зарплат!Сплошной негатив со стороны СМИ и ТВ!

Гость||

А у меня отличное предновогоднее нвстроение и всем того желаю, психологи врут, они ничего не понимают в жизни.

Гость||

Гость писал(a):

а раньше хоть что-то обещали...
Ну так и сейчас обещают, повышения доходов , вчерась бабенка доцент ласкала ухо, ну и хорошего всем настроения! ..

Гость||

У кого з/п от 100тонн и до бесконечности, у них всегда хорошее настроение :)

Гость||

Вот Новый год, порядки новые и жизнь совсем хреновая нас ждёт" .. танго" Брызги шампанского"

Гость||

Новый год к нам мчитья! Скоро всё случиться!

Гость||

Гость писал(a):

Дикие цены на продукты питания при низких пенсиях и зарплат!Сплошной негатив со стороны СМИ и ТВ!
Мнение навальниста

Гость||

Раньше искали хату для празднования НГ, теперь ищут настроение.

Гость||

СМИ и тв выбросить. Как доказали учёные, короной не болеют те, кто о ней не знает.

Гость||

Гость писал(a):

Раньше искали хату для празднования НГ, теперь ищут настроение.
У тебя настроение есть?, море, слышь, продай, пару кило возьму к новогоднему столу ..на закусь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте