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В стране и мире

Россияне рассказали о планах на новогоднюю ночь

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Россияне рассказали о своих планах на новогоднюю ночь — более половины (60 процентов) собираются провести ее с семьей дома или на даче. Это следует из результатов опроса холдинга «Ромир», передает ТАСС.

В гости собираются пойти 14 процентов опрошенных, 17 процентов еще не определились с планами, а 3 процента хотят отпраздновать Новый год в кафе, ресторане или клубе. Еще 3 процента россиян будут работать в ночь на 1 января. Некоторые проведут Новый год в поездках по России (2 процента) и за рубежом (1 процент).

В 2019 году отпраздновать Новый год с семьей хотели 63 процента россиян, в гостях — 19 процентов, в ресторане — 9 процентов. Не строили планы заранее лишь 3 процента. Доля путешественников была небольшой, как и в этом году — 3 процента по России, 2 — за рубеж. Работать в ночь на 1 января собирался один процент россиян.

Авторы опроса указали, что доля тех, кто не определился с планами, возросла более чем в пять раз — с 5 до 17 процентов, это произошло из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. По этой причине люди не уверены, что их планы сбудутся, мероприятия не отменят, а границы не закроют.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вечером после работы заварить горячего чаю, поужинать, лечь спать. Не те времена, чтобы радоваться. На год ближе к смерти.

Гость||

Время наебениться!

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