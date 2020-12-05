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В стране и мире

Россиянам разрешат использовать небольшие петарды и фейерверки в зданиях

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С 1 января 2021 года россиянам разрешат использовать мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны в зданиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Источник ведомства заявил, что это предусмотрено новой редакций правил противопожарного режима.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров», — уточнили в МЧС.

Сейчас в помещениях разрешено использовать только бенгальские огни и хлопушки, которые относятся к первому классу опасности.

Пиротехнические изделия второго класса, такие как фонтаны и мелкие петарды, в настоящее время можно использовать лишь на улице. Более мощные салюты и петарды можно запускать только на открытом воздухе. Специальное разрешение потребуется для запуска профессиональной пиротехники выше третьего класса опасности.

В начале ноября сообщалось, что в Индии запретят петарды из-за коронавируса. Главный министр штата Раджастан Ашок Гелот пояснил, что такая мера защитит здоровье зараженных COVID-19 от ядовитого дыма.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Более мощные салюты и петарды можно запускать только на открытом воздухе.

Ждем разрешения пускать их в квартире. Это просто предмет первой необходимости. Соседи будут рады нашим пуколкам.

Имя: Гость
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