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В стране и мире

Россиянам предложили давать отгул после вакцинации от коронавируса

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Член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов предложил давать россиянам отгул после вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сенатор заявил в интервью радио Sputnik.

Леонов обратил внимание на опыт тех, кого уже вакцинировали. На следующий день после прививки у них могло наблюдаться ухудшение самочувствия. Поэтому, считает сенатор, было бы логично дать людям время на восстановление. «Можно дать отгул в первый день после вакцинации, тем более, что в некоторых случаях фиксируются такие неприятные симптомы как повышение температуры и усталость», — сказал он.

Поскольку вакцинация от коронавируса проходит в два этапа, нужно предусмотреть предоставление отгула и после получения второй дозы вакцины, считает Леонов. Однако в этом случае следует смотреть по ситуации. Сенатор полагает, что если после первой дозы вакцины проблем и осложнений не было, то их не должно быть и после второй. «Если в первый раз были проблемы, то желательно дать отгул и во второй раз, поскольку возможно повторение неприятных симптомов», — добавил он.

4 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что все регионы России подключатся к вакцинации в конце следующей недели. По ее словам, вакцинация уже началась в армии и Москве.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

4 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале mos.ru. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за первые пять часов запись совершили пять тысяч человек. Прививочные пункты заработают в Москве 5 декабря, всего в городе их 70.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Как баблишка охота по бырому срубить.Так глупомордым ваш отгул никто не оплатит.Частники не оплачивают выдумки власти.

Гость||

Дозу мне, дозу!

Гость||

Глу-по-мор-дые, а, а, а . Все я кончил

Имя: Гость
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