Россиян начнут уведомлять о положенных им пособиях и льготах

Россиян начнут уведомлять о полагающихся им персональных пособиях и льготах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.
Из документа следует, что уже в этом году жители страны смогут зайти на портал госуслуг и увидеть информацию о положенных выплатах. Кроме того, там будет указано, какие документы необходимо собрать для оформления пособия.
Для того чтобы услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений. Тогда, например, при рождении ребенка родителям придет сообщение о том, что они могут оформить пособия и ежемесячные выплаты.
Помимо этого, как следует из распоряжения, с 1 июля о положенных льготах можно будет узнать, позвонив в любое время по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.
В настоящее время получить такую информацию можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать, отмечают в правительстве.
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Сообщать ???? Они только себе могут награды вешать . Пусть не за что ,лишь бы не населению .пособие ветеранам когда поднимали ? Денег нет ,а на них деньги находятся постоянно ,а их прибавки с нашими не сравнимы , из одной прибывает на 20 человек хватит полностью выплачивать не только прибавку . Не для того они там ,чтоб себя обойти ,лучше они так с населением сделают . Ветераны вообще после их манипуляций с прибавлениями в два раза меньше получать стали.