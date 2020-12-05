Россиян начнут уведомлять о положенных им пособиях и льготах

05.12.2020 | 15:59

Россиян начнут уведомлять о полагающихся им персональных пособиях и льготах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.

Из документа следует, что уже в этом году жители страны смогут зайти на портал госуслуг и увидеть информацию о положенных выплатах. Кроме того, там будет указано, какие документы необходимо собрать для оформления пособия.

Для того чтобы услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений. Тогда, например, при рождении ребенка родителям придет сообщение о том, что они могут оформить пособия и ежемесячные выплаты.

Помимо этого, как следует из распоряжения, с 1 июля о положенных льготах можно будет узнать, позвонив в любое время по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

В настоящее время получить такую информацию можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать, отмечают в правительстве.