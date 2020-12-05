Сетевое издание|18+|Суббота|5 дек 2020|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Эксперт назвал способы слежки смартфона за владельцем

Печать

Партнер и директор компании по производству программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал способы слежки смартфона за владельцем. Он рассказал агентству «Прайм», что все современные смартфоны обладают множеством сенсоров, с помощью которых узнают информацию о пользователе.

По его словам, с помощью микрофона, камеры, гироскопов и других приборов смартфон определяет, находится ли пользователь рядом с устройством, держит ли его в руках и даже бодрствует он или отдыхает.

Он привел в пример устройства Apple, которые используют встроенные датчики, чтобы следить за поведением пользователя. После этого смартфон выдает ему в течение дня различные рекомендации и показывает таргетированную рекламу.

«Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела», — объяснил Мясоедов.

Некоторые устройства оповещают о слежке с помощью специальных индикаторов. «Это зависит от производителя и того лицензионного соглашения, которое вы подписываете, включая и активируя новый телефон», — заключил эксперт.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев назвал источники звонков с анонимных номеров телефона. По его словам, чаще всего скрытые номера используют для «холодных звонков» от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ, отметил эксперт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте