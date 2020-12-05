Эксперт назвал способы слежки смартфона за владельцем

05.12.2020 | 10:30

Партнер и директор компании по производству программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал способы слежки смартфона за владельцем. Он рассказал агентству «Прайм», что все современные смартфоны обладают множеством сенсоров, с помощью которых узнают информацию о пользователе.

По его словам, с помощью микрофона, камеры, гироскопов и других приборов смартфон определяет, находится ли пользователь рядом с устройством, держит ли его в руках и даже бодрствует он или отдыхает.

Он привел в пример устройства Apple, которые используют встроенные датчики, чтобы следить за поведением пользователя. После этого смартфон выдает ему в течение дня различные рекомендации и показывает таргетированную рекламу.

«Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела», — объяснил Мясоедов.

Некоторые устройства оповещают о слежке с помощью специальных индикаторов. «Это зависит от производителя и того лицензионного соглашения, которое вы подписываете, включая и активируя новый телефон», — заключил эксперт.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев назвал источники звонков с анонимных номеров телефона. По его словам, чаще всего скрытые номера используют для «холодных звонков» от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ, отметил эксперт.